Pressiesindaja: Nazarbajev on pealinnas ja kutsub presidenti toetama

Nazarbajev «kutsub kõiki üles koonduma Kasahstani presidendi ümber, et ületada praegused probleemid ja tagada riigi terviklikkus,» säutsus pressiesindaja Aidos Ukibai Twitteris.

Protestijate viha on paljuski suunatud alates 1989. aastast riiki juhtinud Nazarbajevi vastu. Nazarbajev on küll võimu president Kassõm-Džomart Tokajevile üle andnud, kuid ekspresidenti on tänini peetud riigi kulissidetaguseks suunajaks.