Peaminister: Soome piirkondlikud valimised toimuvad hoolimata pandeemiast

Marin ütles avaliku ringhäälingu Yle hommikuprogrammis, et mõistab inimeste muret koroonaolukorra pärast, kuid vastavalt terviseameti THL hinnangule on valimistel hääletamise risk viirust silmas pidades madal.

«Me oleme näinud, et see omikronviirus(variant) levib nüüd kõikjal maailmas ja eriti Euroopa riikides. Me ei ole üksi selles olukorras, kuid valimised on plaanis korraldada õigel ajal,» lausus ta.