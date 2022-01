James Webbi teleskoop on kosmoses täielikult lahti volditud

«Viimane tiib on nüüd lahti volditud,» teatas USA kosmoseagentuur NASA Twitteris, lisades, et «meeskond töötab tiiva kinnitamisega, mis on mitmetunnine protsess.»

Et teleskoop oli kanderaketi ninakoonuse jaoks liiga suur, transporditi see kosmosesse kokku voldituna. Teleskoobi lahtivoltimine on olnud keeruline ülesanne, täis väljakutseid, ning NASA teatel keerulisim projekt kosmoseagentuuri ajaloos.

Kosmoseteleskoop, mis nimetati NASAt 1960-ndatel aastatel juhtinud James E. Webbi järgi, startis Ariane 5 raketi pardal Kourou kosmodroomilt Prantsuse Guajaanast ning liigub oma positsioonile Maast 1,5 miljoni kilomeetri kaugusel.

Teleskoobi infrapunatehnoloogia võimaldab sellel näha 13,5 miljardit aastat tagasi moodustunud esimesi tähti ja galaktikaid, andes astronoomidele uut infot universumi varajasest algusest.

«Enne tähistamist peame veel töötama,» teatas NASA. «Kui viimane sulgur on paigas, on NASA Webb kosmoses täielikult lahti volditud.»