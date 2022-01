Ametnik: USA on valmis arutama raketisüsteeme ja sõjaväeõppusi

USA ja Venemaa diplomaadid kohtuvad Šveitsis eesmärgiga leevendada pingeid ajal, mil Washington ja Euroopa riigid süüdistavad Moskvat sissetungi kavatsuses naaberriiki Ukrainasse.

«Meil on mõned valdkonnad..., kus me arvame, et on võimalik teatavaid edusamme saavutada. Seda juhul, kui kõik lubadused on kahepoolsed,» ütles ametnik.

«Venemaa on öelnud, et tunneb ennast ähvardatuna võimalusest, et Ukrainasse paigutatakse ründevõimekusega raketisüsteemid... USA-l pole mingit kavatsust seda teha. Seega on see üks valdkond, kus me võime jõuda teineteisemõistmiseni, kui Venemaa on valmis andma omapoolse lubaduse,» ütles ametnik, kes palus jääda anonüümseks.

Moskva «on väljendanud ka huvi teatud Euroopas asuvate raketisüsteemide tuleviku arutamise suhtes, sarnaselt INF-i (keskmaa tuumajõudude leping) kokkuleppele», lisas ta.

«Me oleme valmis seda arutama,» ütles ametnik.

Washington on ka valmis arutama sõjaväeõppuste ulatuse kahepoolsete piirangute kehtestamise võimalust.

«Me ei tea, kuni need kõnelused algavad homme öösel, kas Venemaa on valmis pidama läbirääkimisi tõsiselt ja heas usus,» ütles ametnik. USA ja Vene esindajad peavad esimese arutelu pühapäeva öösel, enne kui algab põhikohtumine esmaspäeval.

«Me hakkame neid kohtumisi pidama realistlikult ja mitte optimistlikult,» ütles allikas, viidates, et need on esialgsed ja ei vii konkreetsete lubadusteni.