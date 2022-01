Nazarbajev otsustas Kasahstani julgeolekunõukogu Tokajevile üle anda

«Ta ise otsustas Julgeolekunõukogu esimehe koha presidendile üle anda, kuna teadis hästi, et rahutused ja terror nõudsid riigi juhtkonnalt kiiret, karmi ja kompromissitu vastust,» kinnitas Ukibai pühapäeval.

Ukibai sõnul on Nazarbajev ja Tokajev alati olnud ühel pool barrikaadi, kaitstes oma rahvast, riiki ja selle tulevikku.

President Tokajev teatas 5. jaanuaril, et asus riigi julgeolekunõukogu juhiks. Varem kuulus see võtmetähtsusega positsioon Nazarbajevile.

Tokajevi pressiesindaja Berik Uali kinnitas, et Tokajev on riigi kõrgeim ametiisik ja ta on teinud viimaste sündmuste käigus kõik otsused iseseisvalt.