Võimud: Kasahstani rahutustes on hukkunud 164 inimest

Massirahutustega seoses vahistatud inimeste hulk on tõusnud 5969-ni, kinnipeetute hulgas on välismaalasi ning «puhastusoperatsioonid» jätkuvad, teatas riiklik telekanal Habar 24.

5969 inimese vahistamine selgub siseministeeriumi täpsustatud andmetest ja nende hulgas on välismaalasi, teatas telekanal.

Presidendiamet on teatanud 5800 isiku vahistamisest ja 125-st uurimisest, mis on seoses rahutustega algatatud. Vahistatute hulgas on «märkimisväärne hulk välisriikide kodanikke,» kinnitab ka presidendiamet, jättes asjaolud täpsustamata.