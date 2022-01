Austraalia valitsus: esireket Djokovići ei tohiks riiki lubada

Djoković on vaktsiiniskeptik ning pole kunagi avalikult öelnud, kas ta on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud.

Kuid pühapäeval avaldatud 13-leheküljelises kohtule esitatud dokumendis kinnitasid Austraalia valitsust esindavad advokaadid, et mõlemad osapooled on «ühisel arusaamisel», et Djoković on vaktsineerimata.