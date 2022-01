USA hoiatas Venemaad vastasseisu eest

«Nende erimeelsuste lahendamiseks ja vastasseisu vältimiseks on olemas dialoogi ja diplomaatia tee,» ütles Blinken CNNi saates «State of the Union»

«Teine tee on vastasseis ja tohutud tagajärjed Venemaa jaoks, kui ta taasalustab agressiooni Ukraina vastu. Me paneme proovile, millise raja president (Vladimir) Putin on valmis valima.»

Putini valitsus on koondanud Ukraina piiri lähedale umbes 100 000 sõdurit, tirides Washingtoni külma sõja laadsesse vastasseisu.

Blinken hoiatas, et kõnelused saavad anda positiivse tulemuse ainult juhul, kui Venemaa on valmis loobuma oma agressiivsest hoiakust, mida ta kirjeldas kui «eskalatsiooni õhustikku, püstolitoru Ukraina peal».

«Seega, kui me tahame teha edusamme, peame me nägema deeskaleerimist, Venemaad loobumas ähvardavast hoiakust, mida see Ukraina vastu praegu üles näitab,» ütles USA välisminister.

Venemaa välistas pühapäeval USAle järeleandmiste tegemise. Kremli soov on, et Ukraina ei saaks iialgi NATO liikmesriigiks, ehkki Ukraina ise seda soovib.

Washingtoni teatel tahab Moskva arutada ka Euroopas paiknevate raketisüsteemide tulevikku.

Blinken nentis, et ei oota eelseisvatelt läbirääkimistelt erilisi läbimurdeid, kuid ta rõhutas, et Moskvat ootavad diplomaatiast loobumisel karistused.

Venemaa võib olla silmitsi karmide majandus- ja rahandussanktsioonidega, «aga ka pea kindla NATO positsioonide tugevdamisega Venemaa lähedal ning jätkuva toega Ukrainale», ütles ta ABC saates «This Week».