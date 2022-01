Stoltenberg peab kompromisse Venemaaga võimalikuks

«Oleme valmis töötama paremate suhete nimel,» ütles Stoltenberg väljaandele Financial Times.

«Oleme juba varem tõestanud, et suudame Venemaaga teha kompromisse ja leida probleemidele lahendusi,» lisas peasekretär.

Stoltenberg märkis siiski, et see ei nõua tõenäoliselt mitte ühte, vaid mitut kohtumist.

«Üheskoos on võimalik leida tee edasi, poliitiline tee. Venemaa ohtude teema on võimalik lahendada,» rääkis peasekretär.

Samas hoiatas peasekretär veelkord, et NATO ei kavatse loobuda avatud uste põhimõttest, mis tähendab, et alliansiga liitumist võib taotleda iga riik, sealhulgas Ukraina.

USA välisminister Anthony Blinken ütles pühapäeval, et vaevalt õnnestub Venemaaga julgeolekuküsimustes kiiresti lahendust leida.

«Ma ei usu, et järgmisel nädalal läbimurret tuleb,» ütles Blinken telekanalile CNN.

«Nende erimeelsuste lahendamiseks ja vastasseisu vältimiseks on olemas dialoogi ja diplomaatia tee,» ütles Blinken kanali saates.

«Teine tee on vastasseis ja tohutud tagajärjed Venemaa jaoks, kui ta taasalustab agressiooni Ukraina vastu. Me paneme proovile, millise raja president (Vladimir) Putin on valmis valima,» lisas välisminister.