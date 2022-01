End Intelligentsi Kongressiks nimetavate Vene intellektuaalide avaldus, mida jagati ka Ehho Moskvõ blogis, kuulutab, et Venemaa koht on NATOs. Praeguse režiimi kriitikutena leiavad allakirjutanud, et selleks peaks praegune Venemaa küll oma agressiivset kurssi 180 kraadi muutma. Alternatiiv on Hiina ääremaaks muutumine.