Rootsi kaitseminister: Venemaa ohustab Euroopa julgeolekusüsteemi

Hultqvist märkis, et Venemaa julgeolekuvaldkonna nõudmisi ei tohi vastu võtta ja selles olukorras ei tohi riiklikku julgeolekut puudutavate otsuste langetamisel teha järeleandmisi omaenda suveräänsuse arvelt.

«Rootsi peab tegutsema samasuguse laiapõhjalise poliitilise konsensuse alusel, nagu Soome. Sest Soome asi on meie,» ütles Kristersson, kasutades sõjaaegset ütlemist.

Hultqvist meenutas, et ÜRO põhimõtete kohaselt on kõigil riikidel enesemääramise õigus.

Kaitseminister teatas hiljem ka, et Rootsi tihendab koostööd Ukrainaga. Detsembri keskel sõlmisid kaks riiki kaitsekoostöö lepingu ning nüüd kinnitas Hultqvist, et Rootsi kutsus Ukraina osalema Rootsis järgmisel aastal toimuvatel päästeõppustel Aurora 2023.

Ukraina territooriumil toetab Rootsi Ukraina armeed eriti demineerimisel, ütles Hultqvist. Ta toonitas samas, et Rootsi jätkab ka Venemaa ähvardatud Balti riikide toetamist ja nendega solidaarne olemist.

Hultqvist ja Kristersson kõnelesid Rootsi traditsioonilisel Säleni julgeolekukonverentsil, mille ametlik nimetus on «Rahvas ja kaitse» ning mis peetakse esmaspäeval ja teisipäeval koroonapandeemia tõttu virtuaalselt. Tavapäraselt toimus konverents Säleni tundruhotellis.

Rootsi parlamendi enamus, ehk opositsiooni neli parempoolset erakonda ja Rootsi demokraadid sooviksid, et riigil oleks Soomega sarnaselt kirjalik võimalus NATOga ühinemiseks. Sotsiaaldemokraatide ja roheliste valitsus pole aga taolise NATO liikmelisuse taotlemise võimaluse kirjapanemise poolt.

Soome parlamendi välisasjade komisjoni asejuht Hans Wallmark pidas lauas «ohtlikuks» Hultqvisti enne jõule antud intervjuud, kus kaitseminister kinnitas, et Rootsi ei kavatse NATO-ga liituda «ei nüüd, ega hiljem».

Peaminister Magdalena Andersson ütles esmaspäeval ajalehele Götebors-Posten antud intervjuus, et nõustus opositsiooni ettepanekuga kutsuda kõik erakondade juhid kokku, et arutada nõrgenenud julgeolekupoliitilist olukorda. Arutelude ajakava pole praegu veel teada.

Andersson tõdes ka, et Rootsi kavatseb varasemast rohkem süvendada koostööd NATO-ga. Kaitseminister Hultqvist ütles reedel ajalehele Dagens Nyheter, et see võib tähendada lisaks õppustele ja infovahetusele ka Rootsi ja NATO plaanide ühendamist.