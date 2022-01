Taani saadab suveräänsuse tagamisele Baltikumis fregati ja hävitajad

Kaitseministeeriumi avalduse kohaselt langetas Taani valitsus otsuse pärast konsulteerimist välispoliitikanõukoguga. Taani panus jääb NATO juhtimise alla, kuid keskendub Balti piirkonnale. Taani kuningliku mereväe fregatt Peter Willemoes on kasutuselevõtuks valmis alates jaanuari keskpaigast ja neli hävitajat F-16 kuu lõpuks.

Venemaa sõjalise jõu suurendamine Ukraina piiridel ja karm toon ajendas detsembris NATO peakorterit paluma liikmesriikidelt vägesid tagamaks, et alliansi käsutuses on vajalikud heidutusvahendid.

«NATO alaliste merejõudude koosseisu 160 sõjaväelasega fregati ja nelja hävitaja saatmine on tugev ja selge sõnum,» ütles Taani kaitseminister Trine Bramsen.

Iver Huitfeldt-klassi sõjalaevad on 138 meetrised õhutõrjefregatid, mis ehitatud Odense Staalskibsvaerfti poolt Taani mereväe jaoks. Neid on ehitatud kolm ja kõik need võeti kasutusele 2011. aastal.