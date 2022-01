USA kutsus Kasahstani võimude soovi korral KLJO vägesid üles lahkuma

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell väljendas varem esmaspäeval muu hulgas kartust, et Kasahstani saadetud Venemaa sõjaväelased võivad sinna pikemalt jääda.

«Kogemus on näidanud, et kui venelased tulevad, siis on neil hiljem raske lahkuda,» sõnas Borrell meediakanalile BBC Radio 4, kui temalt küsiti sündmuste kohta Kasahstanis.