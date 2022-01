Kasahstani president: Venemaa juhitud väed hakkavad kahe päeva pärast lahkuma

«KJLO rahuvalvejõudude peamine missioon on edukalt täidetud,» ütles täna Tokajev.

«Kahe päeva pärast algab KJLO ühendatud rahuvalvekontingendi järkjärguline väljaviimine,» kinnitas ta videosilla teel parlamendi ees esinedes, lisades, et see protsess ei kesta kauem kui kümme päeva.

Eelmisel nädalal puhkenud rahutused said alguse riigi lääneosa rahumeelsest protestist kütusehinnatõusu vastu, kuid kasvasid üle vägivallaks, mis nõudis kümnete inimeste elu.

Teisipäeval kinnitas president, et KJLO rahujõudude missioon on edukalt täidetud ja nad hakkavad kahe päeva pärast riigist lahkuma.

KJLO missiooni raames saabus eelmisel nädalal Kasahstani üle 2000 teiste ühenduse riikide sõdurit, et teha lõpp rahutustele, mis kasvasid iseäranis tõsisteks valitsusvastaste ja julgeolekujõudude kokkupõrgeteks riigi suurimas linnas Almatõs.

KJLO saatis oma sõdurid rahuvalvajatena välja esimest korda ja see on põhjustanud kartuse, et Moskva kasutab missiooni oma mõjuvõimu tugevdamiseks Kasahstanis.