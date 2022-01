Bulgaaria liidrid jäid pärast julgeolekukõnelusi karantiini

Bulgaarias on vaktsineerituse tase Euroopa Liidu riikidest madalaim. Eksperdid põhjendavad seda usalduse puudumisega ametivõimudesse ja kõiksugu vandenõuteooriate laia levikuga.

«Peaminister Kiril Petkov on eneseisolatsioonis ja jätkab tööd eemalt,» ütles valitsuse pressiteenistus.

Ka Radevi kantselei teatas, et president ja tema administratsiooni liikmed on isolatsioonis, kuid kõigi tervis on hea.