KOMMENTAAR ⟩ Kristi Raik: lääs tegeleb juba aastaid Venemaa tegevuse pidurdamisega, kuid mitte peatamisega

Me ei tea, kui palju on Venemaa ähvardustes bluffi. Kuid see, kui kaugele Venemaa on valmis minema, sõltub paljuski lääne reaktsioonidest. Üleeile alanud USA-Venemaa kõnelused kinnitasid, et lääneriigid eesotsas Ameerika Ühendriikidega kaitsevad NATO avatud uste poliitikat ja riikide, sealhulgas Ukraina, õigust teha oma suveräänseid valikuid. NATO on üle kinnitanud ka valmisoleku oma liikmeid kaitsta, juhul kui diplomaatia ebaõnnestub.

Samas tundub, et lääs tegeleb juba aastaid Venemaa tegevuse pidurdamisega, kuid mitte peatamisega, rääkimata sellest, et sundida Kremlit taganema. Venemaale on jäänud mulje, et iga eskalatsiooniga on ta suutnud oma mõju tugevdada ja sundida läänt läbi rääkima lähtuvalt oma positsioonidest. Viimase kaheksa aasta jooksul on Venemaa annekteerinud Krimmi, kehtestanud oma mõju suures osas Donbassis, tugevdanud haaret Armeenias, Valgevenes ja nüüd ilmselt ka Kasahstanis. Kuid viimastel nädalatel on lääne avalikkuse tähelepanu keskendunud NATO laienemisele, mitte Venemaa de facto mõjusfääri kehtestamisele.