ÜLEVAADE ⟩ Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul võib omikron nakatada poole Euroopast

Kluge sõnul on maailmajaos registreeritud 2022. aasta esimese nädalaga üle seitsme miljoni uue Covid-19 juhtumi, mida on kaks korda rohkem kui nädal varem. See tähendab, et igal nädalal nakatub üle ühe protsendi elanikest kõigis 27 Euroopa Liidu riigis, vahendab The Guardian.