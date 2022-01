USA: vara veel öelda, kas Venemaa soovib tõesti pingeid lahendada

Psaki sõnul saab näha, «kas nad on valmis tõsiselt läbirääkimisi pidama - meie oleme - või kas nad kasutavad kõnelusi ettekäändena, et diplomaatia ei pruugi toimida».

Psaki kordas, et USA lükkab tagasi Venemaa nõudmise, et Ukrainale ei tohi kunagi pakkuda NATO liikmesust. Ta ütles, et see on ainult Ukraina ja NATO 30 liikmesriigi asi, mitte ühegi teise riigi otsustada.