USA loodab Vene vägede kiiret lahkumist Kasahstanist

Tokajev ütles teisipäeval, et Venemaa juhitud väekontingent asub riigist lahkuma kahe päeva pärast ning KJLO vägede väljaviimine ei võta kauem aega kui kümme päeva.

USA välisministeeriumi kõneisik Ned Price ütles, et Ühendriigid tervitavad rahu taastumist Kasahstanis pärast kümneid elusid nõudnud rahutusi.

«Me tervitame ka president Tokajevi teadet, et KJLO kollektiivsed rahuvalvejõud on oma missiooni täitnud,» ütles Price ajakirjanikele.

«Kuni KJLO rahuvalvejõud lahkuvad, kutsume me jätkuvalt kõiki KJLO kollektiivseid rahuvalvejõude austama rahvusvahelisi inimõigusi ning pidama kinni lubadusest lahkuda kiiresti Kasahstanist nagu Kasahstani valitsus on seda palunud,» lisas ta.

Vene kaitseminister Sergei Šoigu ütles pärast Tokajevi teadet, et Vene väed lahkuvad Kasahstanist alles pärast seda, kui olukord on täielikult stabiliseerunud.

USA välisminister Antony Blinken vihastas eelmisel nädalal Moskvat hoiatusega, et «kui venelased on teil majas, siis on vahel väga raske neid lahkuma sundida».