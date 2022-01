Québec kehtestab vaktsineerimata inimestele lähinädalatel tervisemaksu

Québeci peaminister François Legault ütles, et kõik vaktsineerimisest keelduvad täiskasvanud peavad andma omapoolse tervisepanuse, kuna nad on finantskoormus kõigile provintsi elanikele.

10 protsenti provintsi elanikest, kes pole saanud ühtegi vaktsiinidoosi, ei tohi «kahjustada» ülejäänud 90 protsenti, kes on vaktsineeritud, lisas ta.

Provintsivõimud tahavad, et kavandatav maks oleks «märkimisväärne summa», ütles Legault.

Québeci peaminister selgitas, et need 10 protsenti vaktsineerimata täiskasvanuid moodustavad 50 protsenti inimestest, kes vajavad koroonasse haigestumisel intensiivravi. Ta nimetas seda «šokeerivaks olukorraks».

Legault rõhutas, et need inimesed, kes ei ole vaktsineeritud meditsiinilistel põhjustel, ei pea erimaksu tasuma.

Kaheksa miljoni elanikuga Québeci provintsi haiglates on praegu ravil 2742 koroonahaiget, kellest umbes 255 vajab intensiivravi.

Kanada kõige rahvarohkemas Ontario provintsis on samuti kasvamas haiglaravi vajavate inimeste arv. Hospitaliseeritud on 3220 koroonahaiget, neist 477 on intensiivravis.