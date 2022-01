Pariis: Iraani tuumakõnelused liiguvad edasi liiga aeglaselt

Viinis peetavad kõnelused «on käimas, kuid meie vaatevinklist on nad aeglased, liiga aeglased», ütles Le Drian Prantsuse parlamendis.

See teema on väga pakiline, seda Iraani enda tegude ja tema tuumaprogrammi suuna tõttu, lisas ta.

Iraani välisministeeriumi kõneisik väitis esmaspäeval, et kõikide poolte jõupingutused 2015. aasta tuumalepet elustada on andnud häid tulemusi.

«Viimases kõnelustevoorus on saavutatud edu kõigis neljas valdkonnas: sanktsioonide tühistamine, tuumaküsimused, tõendamine ja tagatised,» ütles Iraani välisministeeriumi esindaja Saeed Khatibzadeh ajakirjanikele. «Edu on saavutatud tänu kõigi poolte pingutustele jõuda stabiilsele kokkuleppele.»