Fauci: USA on lähenemas koroonaviirusega koos elamise künnisele

Fauci ütles Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuses (CSIS) esinedes, et COVID-19 likvideerimine on ebareaalne ning koroonaviiruse omikronvariant leiab oma enneolematult tõhusa levimisega praktiliselt igaühe.

Fauci sõnul jõuab riik loodetavasti uude etappi, «kus on kogukonnas piisavalt kaitset, piisavalt kättesaadavad ravimid, et kui keegi nakatub ja on kõrges riskigrupis, on väga kerge seda isikut ravida».