Omikroni ja delta tüvede koostoimel on Prantsusmaa nakatumisnäitajad roninud enneolematutesse kõrgustesse, kui üleriiklikult tuvastatakse ööpäevas keskmiselt 280 000 uut Covid-19 juhtumit. Viimase nädala jooksul andis positiivse koroonaproovi tervelt 2,5 protsenti Prantsusmaa elanikest.

Koolides on näitajad sageli veel hullemad. Pariisi piirkonnas, kus omikrontüvi on kõige tugevamalt võimust võtnud, kinnitati nakatumine viiel protsendil alg- ja põhikooliealistest lastest. 15-17-aastaste seas oli nakatumus kuus protsenti. Samal ajal on miljonid algkoolilapsed koroonaviiruse vastu vaktsineerimata.