Vaktsiinivastased püüdsid tungida Bulgaaria parlamendihoonesse

«Meeleavalduste eesmärgiks on lõpetada piirangud, eelkõige põhiseaduse vastane roheline sertifikaat,» ütles enne meeleavaldust Vazrazhdane erakonna juht Kostadin Kostadinov.

Parlamendi 240 kohast 13 kohta saanud paremäärmuslik ühendus on leidnud toetajaid koroonaviiruse piirangute vastaste hulgas.

Pea tuhat protestijat, kes lehvitasid Bulgaaria lippe ja laulsid patriootlikke laule, jäid parlamendihoone esisele väljakule, öeldes, et plaanisid jääda sinna, kuni nende nõudmised kohustusliku maskikandmise ja roheliste vaktsiinipasside osas on rahuldatud.

Bulgiaariat on tabanud uus viiruselaine ning vaktsineerimise tase on EL-i liikmesriikide hulgas kõige madalam. Vaid kolmandik elanikkonnast on COVID-19 vastu täielikult vaktsineeritud.