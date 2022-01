«See on positiivne märk, et kõik NATO liitlased ja Venemaa sama laua taha maha istusid,» leidis NATO ülem, kelle sõnul olid kõnelused asjalikud, kuid ta nentis, et igasugused läbirääkimised Ukraina teemal ei saagi kerged olla.

«NATO liitlastel ja Venemaal on Ukraina küsimuses märkimisväärsed eriarvamused, kuid ajal, mil pingeid on palju, on väga tähtis, et me kohtuksime,» sõnas Stoltenberg ajakirjanikele. «Samas ei tee me kompromisse riikide suveräänsuse küsimuses ning tõstatasime teemana ka Vene vägede kohalolu Ukrainas, Gruusias ja Moldovas.»