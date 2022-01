Vene erukindralite hinnangul jäi Venemaa ja NATO kohtumine tulemusteta

Bužinski märkis, et NATO ei saagi anda juriidiliselt siduvaid tagatisi mittelaienemise kohta, sest selleks on erukindrali sõnul vaja muuta Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni artikleid.

Erukindrali sõnul on mõttekas pidada edasisi konsultatsioone ainult Ühendriikidega ja kõik muu on mõttetu arvamuste vahetus.

«Ma ei pea seda Venemaa välispoliitikas tõsiseltvõetavaks sammuks ja ei arva, et need läbirääkimised on toonud vähemalt mingigi positiivse tulemuse. Läänest saime solidaarse vastuse, et selline lähenemine on vastuvõetamatu,» sõnas Ivašov.