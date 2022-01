McConnell sarjas Bideni lõhestavat kõnet

«Meil on ametisolev president, kes karjub kodusõjast, totalitarismist ja tembeldab miljoneid ameeriklasi oma sisevaenlasteks?» küsis McConnell enda kohta tavatult ägestunud sõnavõtus senatisaalis.

«Eile valas ta tulle hiiglasliku kanistri bensiini. Presidendi eilne räuskamine oli ebakorrektne, ebajärjekindel ja allpool tema ametkonna väärikusest. See oli puhas demagoogia,» arvas vabariiklane.

«Ma ei tundnud seda meest eile poodiumil ära,» ütles McConnell, kes kinnitas samas, et talle isiklikult meeldib Biden ja ta austab presidenti, kes ka ise veetis senatis aastakümneid.

Biden teatas teisipäeval, et ta toetab vastuolulist senati reeglimuutust surumaks läbi hääleõiguse reformi, mis tema sõnul on Ühendriikide demokraatia päästmiseks hädavajalik.

«Lähipäevad, mil need eelnõud hääletusele pannakse, tähistavad selle riigi jaoks pöördepunkti. Kas me eelistame demokraatiat autokraatiale, valgust varjule, õiglust ebaõiglusele? Mina tean oma seisukohta,» rääkis Biden.

Biden ei ole varem tahtnud seda reeglit torkida, sest vabariiklased on hoiatanud, et superenamuse nõude kõrvaldamine põhjustab senatis sellise konflikti, et parteiülestele kokkulepetele ei maksa enam üldse kunagi mõeldagi.