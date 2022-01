HRW ärgitas riike kehtestama Pekingi olümpiale diplomaatilist boikotti

USA, Suurbritannia, Austraalia ja Kanada on teatanud, et kehtestavad 4. veebruaril algavale olümpiale diplomaatilise boikoti, avaldamaks meelt Hiina ulatuslike inimõigusrikkumiste vastu, sealhulgas uiguuride tagakiusamine Xinjiangis.

HRW-i juht Kenneth Roth ütles, et tippametnikke ei peaks mängudele saatma ka teised riigid, kuna see aitaks juhtida tähelepanu massilistele rikkumistele Xinjiangis, aga ka põhivabaduste kaotamisele Hongkongis.

Ta ütles, et HRW ei kutsu sportlasi olümpiast kõrvale jääma, kuid toonitas, et valitsused ei saa teeselda, nagu kõik oleks normaalne.

Inimõiguslaste hinnangul on Xinjiangi ümberõppelaagritesse saadetud vähemalt miljon uiguuri ja teiste moslemivähemuste esindajat. Peking on nimetanud laagreid kutseõppekeskusteks, mille eesmärk on vähendada islamiäärmusluse köitvust.