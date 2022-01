Venemaa juhitav väekontingent hakkas Kasahstanist lahkuma

Vene kaitseministeeriumi teatel on Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (KJLO) rahuvalvajad hakanud laadima varustust Vene õhujõudude transpordilennukitele, et naasta oma alalistesse baasidesse.

Tegemist oli Moskva juhitud KJLO esimese sarnase operatsiooniga. Varem on ühendus, mida Venemaa nimetab NATO vasteks, Kesk-Aasia riikide rahutustesse sekkumist vältinud.

Tokajev oli öelnud, et võõrväed lahkuvad kõige rohkem kümne päevaga.

Vägede Kasahstani viimine tekitas muret, et Moskva võib kasutada missiooni oma mõju suurendamiseks riigis.

USA välisminister Antony Blinken hoiatas missiooni algul, et kui «venelased sul korra majas on, on neist vahel väga raske lahti saada».