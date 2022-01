Lääneriigid ja Venemaa jätkavad Ukraina-arutelu OSCE laua taga

OSCE uue eesistujamaa Poola välisminister Zbigniew Rau ütles kohtumise algul, et sõja oht OSCE piirkonnas on suurem kui kunagi varem viimase 30 aasta jooksul. Venemaad nimetamata märkis ka Rau, et aina enam kostab juttu mõjusfääridest, rõhutades kõigi riikide suveräänsust.