ÜRO pagulasamet kritiseeris Läti, Leedu ja Poola migratsioonipraktikat

Eelmisel aastal tuli Valgevenest ebaseaduslikult üle piiri Lätti, Leetu ja Poola umbkaudu 8000 asüülitaotlejat peamiselt Iraagist. Tuhanded jäid talve saabudes Valgevene piirile ja mõned surid seal.

Viimasel ajal on piiriületuskatsed harvenenud.

«Isegi sellises ohtlikus ja keerulises olukorras, kus need kolm liikmesriiki on, peavad neil olema seadused, millega tagasisaatmine ei ole lubatud ega seaduslik,» ütles Euroopa Komisjoni sisevolinik Ylva Johansson Euroopa Parlamendis.

Silmas peetakse migrantide jõuga üle piiri tagasi saatmist, ilma ei neile antaks võimalust asüüli taotleda. Rahvusvaheliste pagulaslepete ja EL-i seaduse järgi on selline tagasisaatmine ebaseaduslik.

Johansson ei öelnud, miks Euroopa Komisjon sel puhul midagi ette ei võta.

Tema sõnul on pinged piiril viimasel ajal oluliselt vähenenud ja EL on aidanud toimetada ligi 5000 migranti Valgevene pealinnast Minskist kodumaale tagasi. Paljud inimesed on aga endiselt piiriala metsades määramatus seisundis.

«Inimestel on endiselt õigus asüüli taotleda, neil on õigus asüüliprotsessile. Me peame jääma tuurks oma väärtustele ja oma lepingutele,» ütles Johansson.

EL süüdistab Valgevene presidenti Aleksander Lukašenkot migrantide kasutamiseks hübriidrünnakuks ühenduse vastu, et maksta kätte tema valitsusele kehtestatud sanktsioonide eest.

Valgevenes Hrodna lähistel asuv Bruzgi logistikakeskus 23. detsember 2021. FOTO: Pavel Golovkin/AP/Scanpix

Leedu ja Poola on kehtestanud Valgevene piiril erolukorra ja karmistanud asüülireegleid inimestele, kes kõigest hoolimata riiki pääsevad. Poola on eriolukorra seadusega sulgenud piiritsooni kõigile, kes seal ei ela, tööta ega õpi.

«Tagasisaatmised ja teised inimõiguste rikkumised jätkuvad EL-i piiridel Valgevenega,» ütles ÜRO pagulasameti (UNHCR) EL-i poliitika- ja õigusosakonna juhataja Sophie Magennis.

Tema sõnul ei lasta UNHCR-i ega teiste abiorganisatsioonide esindajaid ikka veel Euroopa riikide Valgevene piirile, et nad saaksid sinna jäänud inimestele abi anda.

Poola piiristatistika näitab, et eelmisel nädalal ei lubatud piirtsooni 200 inimest, kokku on tagasi saadetud 3000 inimest, ütles Magennis. Mitu vabaühenduste liiget ja ajakirjanikku on katsel piiritsooni pääseda kinni peetud

«Mitu nende riikide ministrit on viimastel päevadel öelnud, et kavatsevad rakendatud meetmeid jätkata, ka seda, mida meie määratleme tagasisaatmisena,» ütles ta.

Asüülisüsteemi muudatused ei ole vastavuses rahvusvahelise pagulasseadusega, rõhutas Magennis.