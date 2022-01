ÜLEVAADE ⟩ «Partygate» ähvardab Briti peaministri ametist viia

Koroonapandeemia algusest alates on Briti peaministri residentsis toimunud väidetavalt üle kümne olengu, mida valitsusametnikud on korduvalt üritanud ilmsikstuleku järel esitleda töökohtumistena, kuid mis paistavad iga nurga alt vaadates ametnike salapidudena.

Viimane paljastus, et Johnsoni nõunik saatis üle sajale inimesele kutse aadressil Downing Street 10 toimuvale koosviibimisele, sundis seni madalat profiili hoidnud Johnsonit avalikult teema kohta sõna võtma. Eriti arvestades tõika, et kogunemisel osales ka peaminister ise koos abikaasaga.

Kolmapäeval esines Johnson hoolikalt sõnastatud vabandusega, milles tõdes, et «miljonid inimesed siin riigis on toonud viimase 18 kuu jooksul erakordseid ohvreid», lisades, et koroonareeglite tõttu ei saanud mõned pered isegi oma kadunud sugulastega hüvasti jätta.