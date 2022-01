POSTIMEHE EKSKLUSIIVINTERVJUU ⟩ NATO peasekretär lubab agressiooni korral Venemaale karmi karistust

Tellijale

Kas maratonilaadset kõneluste nädalat võib lugeda õnnestunuks?

Praegu on veel liiga vara seda öelda. Me tegime venelastele ettepaneku jätkata dialoogiga Euroopa julgeolekuolukorra arutamiseks ja kindlustamiseks. Venemaa delegatsioon ei olnud positsioonis, kus nad oleksid saanud seisukohta võtta, mis ei olnud üllatav, kuid see tähendab, et peame nüüd ootama nende reaktsiooni.

Venemaa on rõhutanud, et ei kavatse igavesti NATOga rääkima jääda. Milline on realistlik ajakava pingete alandamiseks või millal Kreml oma pakkumisega tagasi tuleb?

Meie oleme valmis nende küsimustega kiiresti edasi liikuma ja oleme need teemad ka tõstatanud – kõik alates relvastuslepetest, suuremast läbinähtavusest sõjaväe teemadel, et vähendada intsidentide ohtu ning taastada diplomaatilised suhted NATO ja Venemaa vahel.

Oleme ka neile selgeks teinud, et meie omalt poolt oleme valmis tegema konkreetsed pakkumised ja eeltöö, et järgmine kohtumine oleks veel sisutihedam. Oleme valmis heas usus nendega maha istuma ja rääkima, sest relvastuslepped on kasulikud ja aitavad nii NATO kui ka Venemaa julgeolekuolukorda tugevdada. Kuid oleme oma ootuste suhtes realistlikud.

Oma põhiväärtustes, mis on taganud Euroopale julgeoleku, me kompromisse valmis tegema ei ole. Igal riigil on õigus oma tee valida.