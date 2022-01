Borrell: EL ja Hiina kavandavad märtsiks tippkohtumist

«EL-Hiina tippkohtumine on esialgu kavas märtsi lõpus. See annab mulle võimaluse reisida Hiinasse selleks valmistuma,» teatas Borrell pärast bloki välisministrite mitteametlikku kohtumist Prantsusmaal Brestis.

Tippkohtumine «on oluline, et näha, kus me oma suhetes Hiinaga oleme. On asju, mis lähevad hästi, teised vähem hästi», ütles Borrell.