Kogemata operaatori tapnud Baldwin loovutas võimudele oma mobiiltelefoni

Näitleja hoidis New Mexicos oktoobris filmitava vesterni proovivõtete ajal käes Colti revolvrit, kui sellest väljunud kuul Halyna Hutchinsi tappis.

Baldwin loovutas oma iPhone'i New Yorgi osariigi Suffolki maakonna korrakaitsjaile.

Nad koguvad seadmest teavet ja edastavad oma leiud New Mexico osariigi võimudele, ütles Santa Fe šerifibüroo pressiesindaja AFP-le.

Prokurörid ei ole tragöödiaga seoses veel kellelegi kriminaalsüüdistust esitanud. Baldwini sõnul oli talle öeldud, et relv ei sisalda lahingmoona. Ta lisas, et Hutchins oli palunud tal relva enesele suunata ja et päästikule ta ei vajutanud.