Teismeline pussitas Tokyo ülikooli juures kolme inimest

Rünnakus said vigastada 18-aastane poiss, 17-aastane tüdruk ja 72-aastane mees.

Politsei tabas ründaja maineka ülikooli väravas, nooruk ei teinud sisseastumiseksameid, kuid ütles politseile, et soovis «surra pärast intsidendi korraldamist, kuna tal ei läinud koolis hästi».

Kahe teismelise vigastused ei ole eluohtlikud, kuid vanem mees on raskes seisundis, edastas kohalik meedia.

Vägivaldsed kuriteod on Jaapanis harukordsed. Tulirelvaseadused on riigis nii ranged, et vägivallajuhtumites kasutatakse harilikult muid relvi.