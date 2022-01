Ukraina sõnul viitavad märgid Venemaa osalusele häkkerirünnakus

Häkkerid panid Ukraina välisministeeriumi lehele ukraina-, vene- ja poolakeelse sõnumi, mille tekstist võis järeldada, et rünnak oli reageering Ukraina läänemeelsele poliitikale. FOTO: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Ukraina osutas reedel, et on avastanud vihjeid selle kohta, et Venemaa võis olla küberrünnaku taga, mis viis rivist välja valitsuse veebilehed.