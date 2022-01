Reedene veinitamine tekitab Briti peaministrile peavalu

Konservatiivide parlamendisaadikud, kes enamasti veedavad nädalalõpu oma valimisringkonnas, kurdavad, et on üle ujutatud valijate sõnumitest, kes on nördinud Downing Streeti reeglirikkumiste pärast.

Johnson ise veedab nädalavahetuse isolatsioonis, kuna üks ta pereliikmetest on andnud positiivse koroonatesti. Opositsioonilise Tööpartei meelest on aga peaminister sõna oseses mõttes peitu pugenud ja ta peab tagasi astuma.

Kas Johnson ja tema meeskond rikkusid koroonast põhjustatud lukustusmeetmete ajal teadlikult seadust, on keskne küsimus, millele peab vastuse andma uurimine, mille viib läbi vanemametnik Sue Gray. Aruanne tuleb esitada tuleval nädalal.

Pärast nädalaid kestnud eitamist vabandas Johnson sel nädalal parlamendi ees vähemalt ühe tema töötajate korraldatud napsipeo pärast, millel ta osales 2020. aasta mais, kui brittidel oli üldine suhtlemiskeeld.

Veel kaks pidu peeti 2021. aasta aprillis, kui kuninganna Elizabeth II valmistus matma oma abikaasat prints Philipit. Downing Street saatis Buckinghami paleele vabandused, nimetades neid üritusi «sügavalt kahetsusväärseteks».

Kuid need polnud ainsad üritused, kinnitas Daily Mirror laupäeval, avaldades foto veinikullerist, kes detsembris 2020 varustab Downing Streeti tagaukse kaudu.

Artklis öeldakse, et töötajad varusid külmkappi kohvrite kaupa alkoholi ja Johnson külastas noid «reedeseid veiniaegu» sageli. «Mõte, et ta ei teadnud jookide olemasolust, on täielik jama,» tsiteerib ajaleht allikat.

Downing Streeti kõneisiku sõnul ootab valitsus praegu Gray uurimist pandeemia ajal aset leidnud «kogunemiste olemust puudutavate faktide selgitamiseks».

Vähemalt viis konservatiivide parlamendisaadikut ütlevad, et on esitanud nõudekirja peaministri umbusaldushääletuseks. Tooride saadik Andrew Bridgen on Mirrori järgi öelnud, et Johnson «kaotas juhtimiseks moraalse autoriteedi».

Enamus kabinetiliikmeid toetab Johnsonit, aga näiteks mõjuka rahandusministri ja Johnsoni arvatava mantlipärija Rishi Sunaki toetus jäi selgelt leigeks.

Pensioniminister Guy Opperman astus aga esile, öeldes, et Johnson peab oma käitumisviise muutma. «Tunnen end selle pärast üsna emotsionaalselt, sest 2020. aasta mais olid mu naisel ja lastel tervisehäired ning nad läksid haiglasse. Mina ei saanud sinna neid toetama minna.»

Oppermani vastsündinud kaksikud surid 2020. aasta juunis.

Oletuste kohaselt võib plaan Johnsoni naha päästmiseks tähendada Downing Streeti tippnõustajate väljavahetamist.

Leiboristid, kes on tõusnud avaliku arvamuse uuringutes juhtpositsioonile, on aga seisukohal, et Johnson peab lahkuma.