Kasahstani prokuratuuri teatel hukkus rahutustes 225 inimest

Teised olid «relvastatud bandiidid, kes osalesid terrorirünnakus», lisas ta. «Kahjuks on terroriaktide ohvriteks langenud ka tsiviilisikud.»

Kasahstan oli varem ka kinnitanud, et ohvreid oli vähem kui 50, kellest 26 olid väidetavalt «relvastatud kriminaalid» ja 18 julgeolekutöötajad. Eelmisel nädalal anti ametliku Telegrami kanali kaudu teada suurem ohvrite arv, 164 inimest.

Terviseministeeriumi kõneisik Asel Artakšinova ütles, et haiglates on ravil üle 2600 inimese, neist 67 on raskes seisundis.