Prantsuse linnades protestiti uue vaktsiinipassi vastu

«Novak on praegu meie lipukandja,» ütles meeleavaldaja Pascal Bodeaux's, Austraalias sissesõiduga kimpu jäänud vaktsiinivastsele tennisestaarile viidates.

Pariisis lehvitasid meeleavaldajad Prantsuse rahvuslippu ja regioonide lippe ning bänneritel oli lugeda sõnum: «See pole viirus, keda nad kontrollida tahavad, see olete teie!»

Avalikesse kohtadesse nagu restoranidesse ja baaridesse ligipääsu võimaldav tervisepass muutub praegu parlamendiarutelul oleva seaduse alusel edaspidi «vaktsiinipassiks», mis tähendab, et see peab kinnitama vaktsiinisüsti saamist.

Kuni siiamaani on tervisepassid kehtinud ka negatiivsete koroonatestide puhul.

Valitsus on karmimaid meetmeid tugevalt peale suruma asunud, kuna seisab silmitsi kiiremini leviva omikrontüve nakatumislainega.

Siiski ei ole surve haiglatele sama tempoga kasvanud. Terviseminister Olivier Véran on öelnud, et omikrontüvi on vähem ohtlik ning sellega haigestunud patsiendid ei vaja nii pikka haiglaravi.