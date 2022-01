Kõik Texase sünagoogis pantvangi võetud inimesed on vabastatud

«Palvetele vastati,» ütles Greg Abbott Twitteris. «Kõik pantvangid on elus ja terved.»

Colleyville'i politseiülem teatas hiljem, et pantvangivõtja on surnud ja kõik pantvangid viga saamata vabastatud.

ABC News teatas viitega anonüümsele allikale, et kahtlusalune võttis pantvangi rabi Charlie Cytron-Walkeri ja vähemalt kolm inimest veel. Pantvangivõtja oli relvastatud ning ta oli enda sõnul paigutanud teadmata kohtadesse lõhkekehad.

Ühe USA ametniku sõnul nõudis mees oma õe Aafia Siddiqui, kelle USA meedia on ristinud «Leedi Qaedaks», vabastamist.

Siddiqui on Pakistani päritolu teadlane, kes 2010 aastal mõisteti ühes New Yorgi kohtus 86 aastaks vangi USA ohvitseride tapmiskatse eest Afganistanis. Kaasus tõi Pakistanis kaasa suure pahameeletormi.

Aafia Siddiqui advokaat ütles, et tal polnud pantvangiintsidendiga mitte midagi tegemist. Juristi sõnul polnud pantvangivõtja näol tegemist Siddiqui vennaga ning lisas, et naine mõistab tema teod hukka.

Koguduse liikme Ellen Smithi sõnul pole see šokeeriv, et midagi sellist juhtub juudikogukonnas. «Antisemitismi intsidendid on viimasel ajal sagenenud,» sõnas ta.