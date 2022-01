USA-s Texases asuvas sünagoogis võeti inimesed pantvangi

«Me palume, et te hoiduksite jätkuvalt piirkonnast eemale. Me anname täiendavat informatsiooni sotsiaalmeedia vahendusel,» lisati.

Uudisteportaal Dallas Morning News teatas, et politsei peab pantvangivõtjaga läbirääkimisi. Väljaande teatel pole selge, kui palju inimesi hoones on.

Facebooki voogedastuses koguduse hommikuse teenistuse ajal on kuulda üht meest valjult rääkimas, kuigi olukorda ruumides näha ei olnud. Ta ütles: «Pange mu õde telefonitoru otsa.» Samuti: «Ma saan surma» ja «Ameerikaga on midagi viga».

ABC News teatas, viidates anonüümsele allikale, et kahtlusalune on võtnud pantvangi rabi ja vähemalt kolm inimest veel. Pantvangivõtja on relvastatud ning ta on enda sõnul paigutanud teadmata kohtadesse lõhkekehad.