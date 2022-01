Kantsler: Austrias muutub vaktsineerimine veebruarist kohustuslikuks

Detsembris kantsleriks saanud konservatiivist Nehammer ütles, et neid, kes reeglile ei allu, ootab kopsakas rahatrahv.

«Otsustame vaktsineerimise kohustuslikkuse üle nagu plaanitud oli. See jõustub veebruari algusest» täiskasvanutele, ütles ta pressikonverentsil.

Seni on Austrias vaktsineeritud 71,5 protsenti elanikest, mis on mitu protsendipunkti vähem, kui paljudes teistes Euroopa Liidu riikides.

Nehammer tunnistas, et otsus puudutab «tundlikku teemat», kuid kinnitas, et seda kaaluti hoolega.

Ta soovis, et pärast poliitika rakendamise «esmast faasi» karmistataks piiranguid märtsi keskpaigast ka neile, kes end vaktsineerida pole lasknud. Võimalikud on 600-3600 euro suurused trahvid.

Neljapäeval peaks parlament võtma vastu seaduseelnõu, mis pidi esialgu kehtima 14-aastastele ja vanematele, kuid on nüüd mõeldud vaid täiskasvanutele.

Erandiks on rasedad naised ja inimesed, kes suudavad tõendada, et pookimine on neile meditsiiniliselt vastunäidustatud.