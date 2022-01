Uus-Meremaa peaministri Jacinda Arderni sõnul polnud eilseks Tongal saadud ühendust rannikualadega pealinnast Nuku’alofast kaugemal, vahendas The Guardian. «Nuku’alofa on kaetud paksude vulkaanitolmu pilvedega, aga muidu on olukord rahulik ja stabiilne,» lausus Ardern pressikonverentsil, lisades siiski, et linnas napib tuhareostuse tõttu puhast vett.