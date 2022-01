Ukraina võimude teatel on neil tõendeid, et eelmisel nädalal valitsuse veebilehed rivist välja löönud küberünnaku korraldas Venemaa, samas kui Microsofti hinnangul võivad riigi arvutisüsteemid olla nüüd nakatunud laastava pahavaraga, mis on peidetud lunavara kattevarju taha.