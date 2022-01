ÜLEVAADE ⟩ Wagnerlased võtavad Malis positsioone Euroopa sõdurite kõrval

Piltidele olid venelased jäädvustatud Kesk-Malis, pealinnast Bamakost 200 kilomeetri kaugusele jäävas Ségous. Prantsuse väljaannete teatel arvatakse, et tegu on Kremliga seostatavate Wagneri grupi võitlejatega.

Nende tegutsemisviisis on palju sarnast sellega, kuidas Vene palgasõdurid on tegutsenud alates Ukraina kriisist eri paikades, nagu Süüria, Liibüa ja Kesk-Aafrika Vabariik. Ka Ségous pildistatud võitlejad liiguvad laigulistes vormides ja soomukitel, kuid igasuguste eraldusmärkideta. Juba on ka teateid, et nad on rikkunud rahvusvahelist õigust ja paigaldanud märgistamata maamiine.