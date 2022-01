Praegust nn tervisepassi, mille alusel on võimalik pääseda asutustesse ja üritustele, hakkab asendama vaktsiinipass. See tähendab, et edaspidi ei ole võimalik avalikes kohtades käia negatiivset koroonatesti tõendava sertifikaadi alusel ning selle asemel on nõutav vaktsineerimist tõendav dokument.