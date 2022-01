Stoltenberg Gruusia välisministrile: NATO ei vaata üle oma otsuseid

«Kohtumine peasekretäriga oli väga viljakas. Peasekretär ütles selgesõnaliselt, et NATO otsuse ülevaatamist ei tule, et peamiseks prioriteediks ja punasteks joonteks on Gruusia suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus ning meie euroatlandi integratsioon,» ütles Zalkaliali pärast kohtumist Gruusia televisioonile.

Ta märkis, et NATO on valmis jätkama Venemaaga dialoogi ning on olemas suunad, kus arutelu on võimalik, kuid kompromissi punaste joonte üle ei tule.