Häkkerid korraldasid Ukraina veebilehtedele uue küberrünnaku

«Täna kell 8.00 hakkas ProZorro Infobox foorumi veebileht näitama sarnaseid sõnumeid kui need, mida kasutati 14. jaanuari küberrünnakus meie riigi veebilehtedele. Veebileht võeti maha ja eksperdid alustasid uurimist ning töötavad selle nimel, et foorumi töö võimalikult kiiresti taastada,» teatas infokaitse teenistus oma veebilehel.

«Praegu võime öelda, et on teatud signaale, mis näitavad, et rünnaku taga olid vene eriteenistustega seotud häkkerite rühmitused.» Kõik intsidendiga seotud üksikasjad on dokumenteeritud osana SBU avatud kriminaalkaasusest.