Vene diplomaatide evakueerimine Ukrainast võib viidata sõjaohu lähenemisele

Ukraina kõrge julgeolekuametniku sõnul istusid 5. jaanuaril Kiievis bussi peale 18 inimest, valdavalt Venemaa diplomaatide naised ja lapsed, et alustada 15-tunnist teekonda Moskvasse.

Järgnevatel päevadel lisandus neile veel umbes 30 inimest Kiievist ja Lääne-Ukrainas Lvivis asuvast Venemaa konsulaadist. The New York Timesiga anonüümsuse tingimusel vestelnud julgeolekuametniku sõnul on diplomaadid veel kahes Venemaa konsulaadis saanud korralduse valmistuda Ukrainast lahkumiseks.